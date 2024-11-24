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"Манчестер Сити" повторил антирекорд 68-летней давности

"Манчестер Сити" повторил антирекорд 68-летней давности "Манчестер Сити" вошел в историю как первый чемпион Англии, проигравший 5 игр подряд с 1956 года.
Футбол
24 ноября 2024 г. 16:32
Манчестер Сити повторил антирекорд 68-летней давности

"Манчестер Сити" вошел в историю как первый чемпион Англии, проигравший 5 игр подряд с 1956 года.

Как передает Report, "горожане" достигли этого антирекорда после поражения в матче XII тура Премьер-лиги против "Тоттенхэма" со счетом 0:4.

"Манчестер Сити", в прошлом году завершившие Премьер-лигу первыми, в текущем сезоне уступили “шпорам” и “Борнмуту” в Кубке английской лиги, “Брайтону” в чемпионате страны и "Спортингу"(Португалия) в Лиге чемпионов УЕФА.

Таким образом, "горожане" - первый действующий чемпион высшего дивизиона, проигравший пять матчей подряд во всех соревнованиях после "Челси".

По информации источника, в последний раз подобное с чемпионом Лиги происходило в марте 1956 года. "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" 68 il sonra antirekordu təkrarlayıb

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