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"Манчестер Сити" покинул Кубок лиги, уступив в гостях "Ньюкаслу"

"Манчестер Сити" покинул Кубок лиги, уступив в гостях "Ньюкаслу" Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались "Ньюкасл" и "Манчестер Сити".
Футбол
28 сентября 2023 г. 02:29
Манчестер Сити покинул Кубок лиги, уступив в гостях Ньюкаслу

Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались "Ньюкасл" и "Манчестер Сити".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасл-апон-Тайн. "Ньюкасл" одержал победу с минимальным счетом (1:0) и вышел в следующий раунд Кубка лиги.

Единственным голом в матче отметился шведский форвард "сорок" Александер Исак, отличившийся на 53-й минуте. Поединок так и завершился - 1:0 в пользу "Ньюкасла". Для "Ман Сити" это поражение стало первым в основное время в 10 официальных матчах текущего сезона.

Напомним, до этого в текущем сезоне команды уже успели встретиться: во 2-м туре английской Премьер-лиги "горожане" на своем поле одолели "Ньюкасл" (1:0) благодаря голу нападающего Хулиана Альвареса.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Liqa Kuboku: “Mançester Siti” uduzaraq turnirlə vidalaşıb

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