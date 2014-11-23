"Манчестер Сити" подумывает приобрести Месси за 200 млн фунтов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" подумывает о том, чтобы сделать предложение испанской "Барселоне" о приобретении Лионеля Месси, сумма отступных за которого оценивается в 200 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

По данным издания, "Сити" готов пойти на астрономические затраты, которые включают в себя зарплату игрока в размере 500 тысяч фунтов в неделю.

Проблемой для клуба может стать финансовый fair play, за нарушение которого УЕФА оштрафовал "Сити" ранее.

В субботу Месси, выступающий за "Барселону" более 10 лет, побил рекорд Тельмо Сарры по числу голов в чемпионатах Испании. В активе 27-летнего аргентинца теперь 253 гола в 289 матчах, Сарра забил 251 мяч в 277 играх, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".