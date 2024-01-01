"Манчестер Сити" подписывает еще одну восходящую звезду

"Манчестер Сити" завершает сделку по покупке 17-летнего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри.

"Манчестер Сити" завершает сделку по покупке 17-летнего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри.

Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, прямо сейчас "Сити" и "Ривер Плейт" обмениваются всей необходимой документацией для заключения соглашения.

При этом важно понимать, что Эчеверри сможет усилить команду Хосепа Гвардиолы лишь в декабре 2024 года, так как до этого времени он будет играть важную роль в структуре игры "Ривер Плейт".

Якобы юный аргентинский талант подпишет с "Сити" шестилетний контракт, по которому будет зарабатывать 22 млн фунтов стерлингов (более € 25 млн).

Отметим, что Эчеверри является воспитанником "Ривер Плейт", прошел путь от академии до основной команды. Некоторые эксперты называют его "новым Месси".