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"Манчестер Сити" подписывает еще одну восходящую звезду

"Манчестер Сити" подписывает еще одну восходящую звезду "Манчестер Сити" завершает сделку по покупке 17-летнего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри.
Футбол
1 января 2024 г. 19:14
Манчестер Сити подписывает еще одну восходящую звезду

"Манчестер Сити" завершает сделку по покупке 17-летнего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри.

Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, прямо сейчас "Сити" и "Ривер Плейт" обмениваются всей необходимой документацией для заключения соглашения.

При этом важно понимать, что Эчеверри сможет усилить команду Хосепа Гвардиолы лишь в декабре 2024 года, так как до этого времени он будет играть важную роль в структуре игры "Ривер Плейт".

Якобы юный аргентинский талант подпишет с "Сити" шестилетний контракт, по которому будет зарабатывать 22 млн фунтов стерлингов (более € 25 млн).

Отметим, что Эчеверри является воспитанником "Ривер Плейт", прошел путь от академии до основной команды. Некоторые эксперты называют его "новым Месси".

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