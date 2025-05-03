"Манчестер Сити" поднялся на 3-е место в АПЛ

В 35-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома минимально обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0.

В 35-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома минимально обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Сити оф Манчестер", главным арбитром выступил Питер Бэнкс.

Единственный гол "горожан" на 35-й минуте забил бельгиец Кевин Де Брёйне. Оставшаяся часть игры прошла под контролем подопечных Хосепа Гвардиолы.

Таким образом, за три недели до окончания сезона "Манчестер Сити" поднялся на третье место в турнирной таблице, укрепив свою позицию в первой пятерке, дающей право на участие в Лиге чемпионов. Ближайшие преследователи "Сити" – "Ньюкасл" (62 очка), "Челси" (60) и "Ноттингем Форест" (60), у которых в запасе по одной игре. В то же время, "горожан" отделяет всего три очка от "Арсенала" (у которого в запасе одна игра). Лидером турнирной таблицы является "Ливерпуль". "Красные" уже оформили свое чемпионство в предыдущем туре.

Напомним, что в следующем сезоне как минимум пять команд английской Премьер-лиги получат путевки в Лигу чемпионов (ЛЧ). После победы "Арсенала" над "Реалом" со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала ЛЧ в Лондоне, Англия обеспечила себе представительство минимум пятью командами в этом турнире в следующем сезоне. Кроме того, победа "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", находящихся в шаге от финала Лиги Европы, в этом турнире откроет дополнительное место для английских команд.