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"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" и вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги

"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" и вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 3:2 победил "Ливерпуль" в матче четвертого раунда Кубка английской лиги.
Футбол
23 декабря 2022 г. 02:00
Манчестер Сити победил Ливерпуль и вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги

Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 3:2 победил "Ливерпуль" в матче четвертого раунда Кубка английской лиги.

Как передает Report, встреча прошла в Манчестере.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эрлинг Холанд (10-я минута), Рияд Марез (47), Натан Аке (58). У "Ливерпуля" отличились Фабиу Карвалью (20), Мохаммед Салах (48).

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали последними участниками четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги. Ранее на эту стадию турнира вышли "Чарльтон", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Ноттингем", "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон". Своих соперников по четвертьфиналу команды узнают в результате жеребьевки, которая состоится позднее.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель кубка "Ливерпуль", выигравший турнир девять раз.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Liqa Kuboku: “Mançester Siti” “Liverpul”a qalib gəlib

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