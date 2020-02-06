"Манчестер Сити" планирует заполучить Месси

"Манчестер Сити" следит за конфликтом нападающего Лионеля Месси с руководством "Барселоны".

Как сообщает Report со ссылкой ESPN, "горожане" рассчитывают заполучить 32-летнего футболиста, если тот решит покинуть каталонский клуб.

Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 2021 года, но в соглашение есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.

"Сити" считается фаворитом в борьбе за Лионеля, поскольку аргентинец поддерживает хорошие отношения со спортивным директором английского клуба Чики Бегиристайном, управляющим Ферраном Сориано и главным тренером Хосепом Гвардиолой (ранее все трое работали в "Барселоне").

Сообщается, что действующие чемпионы английской Премьер-лиги являются одним из немногих клубов, которые могут предложить Месси контракт с зарплатой 50 млн фунтов стерлингов в год (59 млн евро).

Напомним, конфликт Месси с руководством сине-гранатовых начался после слов спортивного директора Эрика Абидаля, который сказал, что одной из причин увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера стало недовольство игроков.