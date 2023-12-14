"Манчестер Сити" одержал выездную победу в игре, который отсудил Алияр Агаев

Английский "Манчестер Сити" одержал выездную победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против сербской "Црвены Звезды".

Английский "Манчестер Сити" одержал выездную победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против сербской "Црвены Звезды".

Как сообщает Report , игра в группе G, которую отсудил азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев, завершилась со счетом 2:3.

Победу "горожанам" принесли голы Мики Хэмилтона (19-я минута), Оскара Бобба (62-я) и Калвина Филлипса (пен. 85-я). Голом и результативной передачей за хозяев отметился Хван Ин Бом. 27-летний кореец забил на 76-й минуте и ассистировал Александру Катаи на 90+1-й.

Алияр Агаев показал в матче четыре желтые карточки.

В другой встрече группы немецкий "Лейпциг" обыграл представителя Швейцарии "Янг Бойз" со счетом 2:1.

"Манчестер Сити" одержал шестую победу в шести матчах и с 18 очками занял первое место в группе G. "Лейпциг" (12 очков) стал вторым в квартете и также сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. "Янг Бойз" (4) стал третьим и продолжит выступления в Лиге Европы, а "Црвена Звезда" (1) замкнула группу и покинула еврокубки.