"Манчестер Сити" одержал разгромную победу

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ньюкасл Юнайтед"

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ньюкасл Юнайтед".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Этихад — Сити оф Манчестер" в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голы за "горожан" забили Гариэл Жезус, Рияд Марез, Давид Сильва, Рахим Стерлинг и игрок "Ньюкасла" Федерико Фернандес, который отправил мяч в собственные ворота.

"Манчестер Сити" набрал 69 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ньюкасл Юнайтед" (43) — на 13-м месте. Лидером соревнований является "Ливерпуль", досрочно оформивший чемпионский титул.

В других матчах тура чемпионата Англии "Вест Хэм Юнайтед" дома проиграл "Бёрнли" со счётом 0:1, а "Шеффилд Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" (1:0).