"Манчестер Сити" одержал победу в матче с "Манчестер Юнайтед"

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» одержал победу в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, отличившийся на 12-й минуте. В начале второго тайма «горожане» увеличили преимущество благодаря точному удару форварда Серхио Агуэро. На 58-й минуте «красные дьяволы» отыграли один мяч благодаря пенальти, который реализовал нападающий Антони Марсьяль. В концовке отличился хавбек «Сити» Илкай Гюндоган.

«Манчестер Сити», набрав 32 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (20) занимает 8-е место.

Напомним, что в матче группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил "Ювентусу" (0:1) .