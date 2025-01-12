"Манчестер Сити" обыграл в Кубке Англии "Солфорд", забив восемь мячей

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу в третьем раунде Кубка Англии, одолев "Солфорд Сити".

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу в третьем раунде Кубка Англии, одолев "Солфорд Сити".

Как сообщает Report , встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 8:0.

Голами в противостоянии отметились Жереми Доку, оформивший дубль, Дивин Мубама, Нико О'Райли, Джек Грилиш, реализовавший пенальти, и Джеймс Макэйти, который забил три мяча.

Соперник "Манчестер Сити" по четвертому раунду Кубка Англии определится по итогам жеребьевки.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Сити", который возглавляет испанский специалист Хосеп Гвардиола, после 20 сыгранных матчей идет на шестой строчке, набрав 34 очка и пока находясь вне еврокубковой зоны. От лидера "Ливерпуля" "горожан" отделяет 12 очков. "Солфорд Сити" играет во Второй лиге Англии (четвертая по силе). Команда после 24 матчей идет на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 42 балла.

Действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Юнайтед", который в финальном матче прошлого сезона обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1.