О нас

"Манчестер Сити" обыграл "Севилью" и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

"Манчестер Сити" обыграл "Севилью" и впервые выиграл Суперкубок УЕФА Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА.
Футбол
17 августа 2023 г. 01:18
Манчестер Сити обыграл Севилью и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Караискакис" в Пирее, который расположен в нескольких километрах от Афин.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе "Манчестер Сити" гол забил Коул Палмер (63-я минута). У "Севильи" отличился Юссеф Эн-Несири (25). В серии пенальти английская команда выиграла со счетом 5:4.

"Манчестер Сити" впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА, в сезоне-2022/23 английская команда в первый раз выиграла Лигу чемпионов. "Севилья" в прошлом сезоне в седьмой раз выиграла Лигу Европы.

6 августа "Манчестер Сити" в серии пенальти проиграл лондонскому "Арсеналу" в матче за Суперкубок Англии. Основное время завершилось со счетом 1:1, в составе "Манчестер Сити" голом тогда отметился Палмер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti” Avropa Superkubokunun qalibi olub

Самое важное

В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
14 августа 2023 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi