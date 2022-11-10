"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:0 дома обыграли "Челси" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
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Соперник "Манчестер Сити" на следующем этапе кубка Англии определится позднее.
В 1/8 финала кроме "Манчестер Сити" вышли "Ливерпуль", "Лестер", "Вулверхэмптон", "Ноттингем Форест", "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Брайтон", "Гиллингем", "Линкольн", "Чарльтон", "Милтон Кинс", "Борнмут", "Блэкберн", "Бёрнли". Последний участник 1/8 финала определится в ночь на пятницу в матче между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой".