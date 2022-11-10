О нас

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:0 дома обыграли "Челси" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
Футбол
10 ноября 2022 г. 02:09
Манчестер Сити обыграл Челси и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:0 дома обыграли "Челси" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Рияд Марез (53-я минута) и Хулиан Альварес (58).

Соперник "Манчестер Сити" на следующем этапе кубка Англии определится позднее.

В 1/8 финала кроме "Манчестер Сити" вышли "Ливерпуль", "Лестер", "Вулверхэмптон", "Ноттингем Форест", "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Брайтон", "Гиллингем", "Линкольн", "Чарльтон", "Милтон Кинс", "Борнмут", "Блэкберн", "Бёрнли". Последний участник 1/8 финала определится в ночь на пятницу в матче между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Определился состав сборной Франции по футболу на чемпионате мира в Катаре
Определился состав сборной Франции по футболу на чемпионате мира в Катаре
10 ноября 2022 г. 00:21
УЕФА назвала время начала матчей Карабаха с бельгийским Гентом
УЕФА назвала время начала матчей "Карабаха" с бельгийским "Гентом"
9 ноября 2022 г. 10:50
Пике получил красную карточку в последнем матче в карьере
Пике получил красную карточку в последнем матче в карьере
9 ноября 2022 г. 03:32
Серия А: «Наполи» обыграл «Эмполи»
Серия А: «Наполи» обыграл «Эмполи»
8 ноября 2022 г. 23:53
Ла Лига: Реал потерпел первое поражение в новом сезоне
Ла Лига: "Реал" потерпел первое поражение в новом сезоне
8 ноября 2022 г. 02:11
Футбольный клуб Ливерпуль выставлен на продажу
Футбольный клуб "Ливерпуль" выставлен на продажу
7 ноября 2022 г. 18:15
Работавший в Азербайджане специалист стал временным главным тренером английского клуба
Работавший в Азербайджане специалист стал временным главным тренером английского клуба
7 ноября 2022 г. 15:00
Карабах - единственная команда в Европе, не потерявшая ни одного очка
"Карабах" - единственная команда в Европе, не потерявшая ни одного очка
7 ноября 2022 г. 09:13
Состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы
Состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы
7 ноября 2022 г. 07:45
Лига чемпионов: Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала
Лига чемпионов: Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала
7 ноября 2022 г. 07:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi