"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:0 дома обыграли "Челси" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:0 дома обыграли "Челси" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Как передает Report , забитыми мячами отметились Рияд Марез (53-я минута) и Хулиан Альварес (58).

Соперник "Манчестер Сити" на следующем этапе кубка Англии определится позднее.

В 1/8 финала кроме "Манчестер Сити" вышли "Ливерпуль", "Лестер", "Вулверхэмптон", "Ноттингем Форест", "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Брайтон", "Гиллингем", "Линкольн", "Чарльтон", "Милтон Кинс", "Борнмут", "Блэкберн", "Бёрнли". Последний участник 1/8 финала определится в ночь на пятницу в матче между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой".