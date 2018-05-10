"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" и побил три рекорда АПЛ - ВИДЕО

Баку. 10 май. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча завершилась со счётом 3:1.

Победу своей команде принесли голы Данило, Бернарду Силва и Фернандиньо. «Брайтон» ответил голом Леонардо Уллоа.

Эта победа позволила «горожанам побить три рекорда АПЛ: по количеству побед, очков и голов за один сезон. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 31 победу, при этом набрав 97 очков и забив 105 голов.