 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" и побил три рекорда АПЛ - ВИДЕО

    Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 31 победу, при этом набрав 97 очков и забив 105 голов

    Баку. 10 май. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

    Как передает Report, встреча завершилась со счётом 3:1.

    Победу своей команде принесли голы Данило, Бернарду Силва и Фернандиньо. «Брайтон» ответил голом Леонардо Уллоа.

    Эта победа позволила «горожанам побить три рекорда АПЛ: по количеству побед, очков и голов за один сезон. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 31 победу, при этом набрав 97 очков и забив 105 голов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi