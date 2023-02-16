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"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу АПЛ "Манчестер Сити" со счетом 3:1 на выезде обыграл лондонский "Арсенал" и вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
16 февраля 2023 г. 01:29
Манчестер Сити обыграл Арсенал и возглавил турнирную таблицу АПЛ

"Манчестер Сити" со счетом 3:1 на выезде обыграл лондонский "Арсенал" и вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report, команды сыграли перенесенный матч 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин де Брёйне (24-я минута), Джек Грилиш (72') и Эрлинг Холанд (82'). У проигравших отличился Букайо Сака (42', с пенальти).

"Манчестер Сити" набрал 51 очко после 23 матчей и обогнал лидировавший "Арсенал". В активе команды из Лондона также 51 очко, "Манчестер Сити" располагается выше в таблице благодаря лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей. "Арсенал" провел на один матч меньше.

В следующем матче "Арсенал" на выезде сыграет с "Астон Виллой", "Манчестер Сити" в гостях встретится с "Ноттингем Форест". Обе игры пройдут 18 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Mançester Siti" "Arsenal"a qalib gələrək liderliyə yüksəlib

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