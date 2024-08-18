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"Манчестер Сити" на выезде обыграл лондонский "Челси" в 1-м туре АПЛ

"Манчестер Сити" на выезде обыграл лондонский "Челси" в 1-м туре АПЛ "Манчестер Сити" обыграл в гостевом матче 1-го тура АПЛ лондонский "Челси" со счетом 0:2.
Футбол
18 августа 2024 г. 22:10
Манчестер Сити на выезде обыграл лондонский Челси в 1-м туре АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл в гостевом матче 1-го тура АПЛ лондонский "Челси" со счетом 0:2.

Как сообщает Report, на 18-й минуте "горожане" открыли счет, отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы.

За шесть минут до конца основного времени матча "Манчестер Сити" удвоил преимущество, полузащитник Матео Ковачич установил окончательный счет - 0:2.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге "горожане" и "синие" сыграли вничью со счетом 4:4. Во втором круге команды также разделили очки (1:1). Команды встречались в полуфинальной игре Кубка Англии. В том матче манкунианцы обыграли "аристократов" со счетом 1:0.

По итогам прошлого сезона "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а "Челси" занял шестое место.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" Premyer Liqanın yeni mövsümünün ilk matçında "Çelsi"yə qalib gəlib

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