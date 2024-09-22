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"Манчестер Сити" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Арсеналом"

"Манчестер Сити" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Арсеналом" "Манчестер Сити" на 90+8-й минуте ушел от поражения в матче 5-го тура английской Премьер-лиги против лондонского "Арсенала".
Футбол
22 сентября 2024 г. 21:53
Манчестер Сити на последних минутах ушел от поражения в матче с Арсеналом

"Манчестер Сити" на 90+8-й минуте ушел от поражения в матче 5-го тура английской Премьер-лиги против лондонского "Арсенала".

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:2.

Первый гол в матче забил форвард хозяев Эрлин Холанн, который отличился на 9-й минуте. На 22-й минуте Риккардо Калафьори сравнял счет, а добавленное к первому тайму время Габриэль вывел лондонскую команду вперед. На 45+8-й минуте нападающий "Арсенала" Леандро Троссард получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Гол Джона Стоунза на 90+8-й минуте помог "горожанам" уйти от поражения.

"Канониры" продлили беспроигрышную серию до шести матчей во всех турнирах. После этой игры лондонцы с 11 очками располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

"Ман Сити" также не проиграл ни одной встречи в нынешнем сезоне. "Горожане" с 13 баллами лидируют в чемпионате Англии.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Mançester Siti” “Arsenal”la matçda son dəqiqədə məğlubiyyətdən xilas olub

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