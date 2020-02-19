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"Манчестер Сити" может столкнуться с новым расследованием УЕФА

"Манчестер Сити" может столкнуться с новым расследованием УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжит расследование в отношении "Манчестер Сити". 

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Guardian, из-за завышения спонсорских контрактов в период с 2012 по 2016 год УЕФА намерен провести проверку соглашений с компанией Abu Dhabi, партнёрство с которой датировано 2016 годом. 

В УЕФА намерены выяснить, оцениваются ли подписанные контракты подлинной рыночной стоимостью или владелец "Манчестер Сити" вкладывает деньги в клуб под видом коммерческого спонсорства.

Напомним, что "Манчестер Сити" уже отстранён от участия в еврокубковых соревнованиях под эгидой УЕФА за финансовые махинации, а также оштрафован на 30 млн евро. 

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