"Манчестер Сити" может приобрести двух игроков "Баварии"

Журналист The Athletic Сэм Ли предоставил информацию о возможных трансферных целях английского футбольного клуба "Манчестер Сити" на лето.

Журналист The Athletic Сэм Ли предоставил информацию о возможных трансферных целях английского футбольного клуба "Манчестер Сити" на лето.

Как передает Report, первой опцией является вингер Савио, выступающий в аренде за "Жирону" из "Труа". Оба клуба входят в систему City Football Group, так что переход 19-летнего бразильца будет легко организовать. Информация о потенциальном решении "Сити" забрать игрока была еще раньше. У него 7+7 по системе "гол+пас" в 26 матчах сезона.

Кроме того, "горожане" также интересуются двумя футболистами "Баварии" - 28-летним Йозуа Киммихом и 20-летним Джамалом Мусиалой. У первого контракт истекает летом 2025-го, у второго - летом 2026-го.

"Что же касается Киммиха, то в январе клуб отказался от идеи его подписания, однако может вернуться к ней в конце сезона. Трансфер Мусиалы станет вероятным, если он не договорится о новом соглашении с мюнхенцами", - отмечается в сообщении.