О нас

"Манчестер Сити" может приобрести двух игроков "Баварии"

"Манчестер Сити" может приобрести двух игроков "Баварии" Журналист The Athletic Сэм Ли предоставил информацию о возможных трансферных целях английского футбольного клуба "Манчестер Сити" на лето.
Футбол
4 февраля 2024 г. 12:22
Манчестер Сити может приобрести двух игроков Баварии

Журналист The Athletic Сэм Ли предоставил информацию о возможных трансферных целях английского футбольного клуба "Манчестер Сити" на лето.

Как передает Report, первой опцией является вингер Савио, выступающий в аренде за "Жирону" из "Труа". Оба клуба входят в систему City Football Group, так что переход 19-летнего бразильца будет легко организовать. Информация о потенциальном решении "Сити" забрать игрока была еще раньше. У него 7+7 по системе "гол+пас" в 26 матчах сезона.

Кроме того, "горожане" также интересуются двумя футболистами "Баварии" - 28-летним Йозуа Киммихом и 20-летним Джамалом Мусиалой. У первого контракт истекает летом 2025-го, у второго - летом 2026-го.

"Что же касается Киммиха, то в январе клуб отказался от идеи его подписания, однако может вернуться к ней в конце сезона. Трансфер Мусиалы станет вероятным, если он не договорится о новом соглашении с мюнхенцами", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti” “Bavariya”dan iki oyunçu transfer edə bilər

Самое важное

Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi