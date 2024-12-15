"Манчестер Сити" может подписать Поля Погбу

Боссы "Манчестер Сити" рассматривают возможность подписания контракта с французским полузащитником Полем Погбой, который на данный момент отбывает дисквалификацию за допинг.
Как передает
Сам Погба, по данным издания, сомневается в переходе в стан английского клуба, так как до этого полузащитник долгое время выступал за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Манчестер Сити" ищет временную замену Родри Эрнандесу, который из-за разрыва "крестов" выбыл из строя на длительный срок. Последним клубом Погбы был туринский "Ювентус".