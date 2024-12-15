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"Манчестер Сити" может подписать Поля Погбу

"Манчестер Сити" может подписать Поля Погбу Руководители "Манчестер Сити" рассматривают возможность подписания контракта с французским полузащитником Полем Погба, который на данный момент отбывает дисквалификацию за допинг.
Футбол
15 декабря 2024 г. 10:48
Манчестер Сити может подписать Поля Погбу

Боссы "Манчестер Сити" рассматривают возможность подписания контракта с французским полузащитником Полем Погбой, который на данный момент отбывает дисквалификацию за допинг.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, "горожане" могут подписать 31-летнего французского футболиста, который с марта 2025 года сможет официально вернуться на поле после завершения срока дисквалификации.

Сам Погба, по данным издания, сомневается в переходе в стан английского клуба, так как до этого полузащитник долгое время выступал за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Манчестер Сити" ищет временную замену Родри Эрнандесу, который из-за разрыва "крестов" выбыл из строя на длительный срок. Последним клубом Погбы был туринский "Ювентус".

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" Pol Poqbanı transfer etmək niyyətindədir

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