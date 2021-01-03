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"Манчестер Сити" может наказать нарушившего карантин игрока

"Манчестер Сити" может наказать нарушившего карантин игрока "Манчестер Сити" проведёт внутреннее расследование в связи с новогодней вечеринкой, организованной защитником Бенжаменом Менди
Футбол
3 января 2021 г. 16:32
Манчестер Сити может наказать нарушившего карантин игрока

"Манчестер Сити" проведёт внутреннее расследование в связи с новогодней вечеринкой, организованной защитником Бенжаменом Менди.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, 26-летний французский футболист пригласил трёх человек к себе домой в канун Нового года, нарушив тем самым правила изоляции. Отмечается, что инцидент произошёл на фоне вспышки коронавирусной инфекции в "Манчестер Сити".

"Клуб осведомлён о нарушении медицинских протоколов в канун Нового года со стороны Менди. Хотя известно, что детали этого инцидента были неверно истолкованы в СМИ, а игрок принёс публичные извинения за свою ошибку, клуб разочарован и проведёт внутреннее расследование", — отметил представитель "Манчестер Сити".

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" kütləvi yoluxmaya görə futbolçusunu cəzalandıra bilər

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