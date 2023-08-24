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"Манчестер Сити" купил нового футболиста за €60 млн

"Манчестер Сити" купил нового футболиста за €60 млн Бельгийский вингер Жереми Доку перешел из французского "Ренна" в английский "Манчестер Сити".
Футбол
24 августа 2023 г. 21:53
Манчестер Сити купил нового футболиста за €60 млн

Бельгийский вингер Жереми Доку перешел из французского "Ренна" в английский "Манчестер Сити".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу "горожан", соглашение рассчитано до лета 2028 года. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Манчестер Сити" заплатит "Ренну" €60 млн.

Доку играл за французский клуб с 2020 года. В минувшем сезоне Жереми принял участие в 35 встречах, в которых ему удалось отметиться семью мячами и четырьмя результативными передачами. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Доку составляет €28 млн. За сборную Бельгии 21-летний Доку провел 14 матчей, в которых забил два гола.

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