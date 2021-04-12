О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Манчестер Сити" интересуется 17-летним бразильским форвардом

"Манчестер Сити" интересуется 17-летним бразильским форвардом Нападающий "Флуминенсе" Кайки может перейти в "Манчестер Сити"
Футбол
12 апреля 2021 г. 08:41
Манчестер Сити интересуется 17-летним бразильским форвардом
Кайки

Нападающий "Флуминенсе" Кайки может перейти в "Манчестер Сити".

Как передает Report об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации, "горожане" претендуют на 17-летнего бразильца и предлагают за игрока 10 млн евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 17 млн евро. Ожидается, что футболист присоединится к клубу летом 2022 года, когда станет совершеннолетним. В 2021 году Кайки провёл восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

Ранее стало известно, что состав "Манчестер Сити" покинет 32-летний нападающий Серхио Агуэро. На футболиста претендуют "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Челси" и "Тоттенхэм".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi