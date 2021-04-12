"Манчестер Сити" интересуется 17-летним бразильским форвардом

Нападающий "Флуминенсе" Кайки может перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий "Флуминенсе" Кайки может перейти в "Манчестер Сити".

Как передает Report об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации, "горожане" претендуют на 17-летнего бразильца и предлагают за игрока 10 млн евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 17 млн евро. Ожидается, что футболист присоединится к клубу летом 2022 года, когда станет совершеннолетним. В 2021 году Кайки провёл восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

Ранее стало известно, что состав "Манчестер Сити" покинет 32-летний нападающий Серхио Агуэро. На футболиста претендуют "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Челси" и "Тоттенхэм".