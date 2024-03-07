О нас

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов Испанский "Реал" сыграл вничью с германским "Лейпцигом" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.
Футбол
7 марта 2024 г. 02:14
Манчестер Сити и Реал вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский "Реал" сыграл вничью с германским "Лейпцигом" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В составе "Реала" мяч забил Винисиус (65-я минута). У "Лейпцига" отличился Вилли Орбан (68). Первый матч закончился победой "Реала" со счетом 1:0.

Действующий победитель Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" дома со счетом 3:1 обыграл датский "Копенгаген". Первый поединок команда Хосепа Гвардиолы выиграла с таким же счетом.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли германская "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен". Ответные матчи в остальных четырех парах 1/8 финала пройдут 12 и 13 марта.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasının növbəti 1/4 finalçıları məlum olub

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
29 февраля 2024 г. 11:58
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
29 февраля 2024 г. 11:14
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
2 марта 2024 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi