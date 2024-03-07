"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский "Реал" сыграл вничью с германским "Лейпцигом" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Испанский "Реал" сыграл вничью с германским "Лейпцигом" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В составе "Реала" мяч забил Винисиус (65-я минута). У "Лейпцига" отличился Вилли Орбан (68). Первый матч закончился победой "Реала" со счетом 1:0.

Действующий победитель Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" дома со счетом 3:1 обыграл датский "Копенгаген". Первый поединок команда Хосепа Гвардиолы выиграла с таким же счетом.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли германская "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен". Ответные матчи в остальных четырех парах 1/8 финала пройдут 12 и 13 марта.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.