«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2.

Как передает Report , встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

Команды обменялись голами в самом начале матча: уже на пятой минуте хавбек «горожан» Кевин де Брейне открыл счет, а на 13-й минуте его сравнял нападающий «красных» Диогу Жота.

На 36-й минуте хозяева поля снова вышли вперед - отличился Габриэль Жезус. На 46-й минуте форвард «Ливерпуля» Садио Мане сравнял счет.

Отметим, что на 63-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил гол, который не засчитали из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 31 встрече и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) - на втором месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).