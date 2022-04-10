О нас
Аудио новости

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2.
Футбол
10 апреля 2022 г. 21:35
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2.

Как передает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

Команды обменялись голами в самом начале матча: уже на пятой минуте хавбек «горожан» Кевин де Брейне открыл счет, а на 13-й минуте его сравнял нападающий «красных» Диогу Жота.

На 36-й минуте хозяева поля снова вышли вперед - отличился Габриэль Жезус. На 46-й минуте форвард «Ливерпуля» Садио Мане сравнял счет.

Отметим, что на 63-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил гол, который не засчитали из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 31 встрече и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) - на втором месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Видео"Mançester Siti" - "Liverpul" matçında qalib müəyyənləşməyib

Экслюзивные новости

SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi