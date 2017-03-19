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    "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 1:1

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии разошелся миром с «Ливерпулем» (1:1).

    Как передает Report, счет открыл полузащитник «мерсисайдцев» Джеймс Милнер, реализовавший пенальти.

    За «горожан» отличился Серхио Агуэро.

    В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает третье место, набрав 57 очков. "Ливерпуль" с 56 очками идет четвертым.

    "Манчестер Сити" в следующем матче 2 апреля в гостях сыграет с "Арсеналом", "Ливерпуль" днем ранее на своем поле примет "Эвертон".

    В другом матче игрового дня "Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" - 2:1.

    Чемпионат Англии — 29-й тур.

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:1 (0:0).

    Голы: Милнер, 51 — с пенальти (0:1), Агуэро, 69 (1:1).

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