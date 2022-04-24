«Манчестер Сити» хочет летом купить Райса

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

«Манчестер Сити» будет участвовать в борьбе за 23-летнего футболиста, так как летом из клуба уйдет Фернандиньо.

По данным источника, «Ман Сити» сделал запрос по Райсу и попросил информировать о планах хавбека на будущее. Сам футболист предпочел бы перейти в «Челси», воспитанником которого является, однако сейчас у лондонцев нет возможности организовать этот трансфер.

Срок действующего контракта Райса с «Вест Хэмом» истекает в июне 2024 года.

Отметим, что в текущем сезоне футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.