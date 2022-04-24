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«Манчестер Сити» хочет летом купить Райса

«Манчестер Сити» хочет летом купить Райса «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.
Футбол
24 апреля 2022 г. 12:43
«Манчестер Сити» хочет летом купить Райса

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

«Манчестер Сити» будет участвовать в борьбе за 23-летнего футболиста, так как летом из клуба уйдет Фернандиньо.

По данным источника, «Ман Сити» сделал запрос по Райсу и попросил информировать о планах хавбека на будущее. Сам футболист предпочел бы перейти в «Челси», воспитанником которого является, однако сейчас у лондонцев нет возможности организовать этот трансфер.

Срок действующего контракта Райса с «Вест Хэмом» истекает в июне 2024 года.

Отметим, что в текущем сезоне футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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