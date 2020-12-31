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"Манчестер Сити" готов выложить 100 миллионов за игрока "Тоттенхэма"

"Манчестер Сити" готов выложить 100 миллионов за игрока "Тоттенхэма" "Манчестер Сити" попытается приобрести форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна во время летнего трансферного окна
Футбол
31 декабря 2020 г. 21:46
Манчестер Сити готов выложить 100 миллионов за игрока Тоттенхэма
Гарри Кейн

"Манчестер Сити" попытается приобрести форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна во время летнего трансферного окна.

Как передает Report со ссылкой на издание Bild, "горожане" готовы заплатить за футболиста сборной Англии 100 млн евро.

Кейн является воспитанником академии "Тоттенхэм Хотспур". За первую команду "шпор" английский нападающий выступает с 2011 года. За сборную Англии Кейн играет с 2015 года. В составе национальной команды нападающий провёл 49 матчей, забил 32 гола.

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провёл за "Тоттенхэм Хотспур" в английской Премьер-Лиге 15 матчей, забил девять голов, отдал 10 результативных передач.

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