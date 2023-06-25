"Манчестер Сити" договорился об условиях контракта с футболистом сборной Хорватии

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" договорился об условиях контракта с защитником сборной Хорватии по футболу и немецкого "Лейпцига" Йошко Гвардиолом.

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" договорился об условиях контракта с защитником сборной Хорватии по футболу и немецкого "Лейпцига" Йошко Гвардиолом.

Как передает Report, об этом сообщает в социальной сети журналист Фабрицио Романо.

По его информации, теперь "горожанам" предстоит достичь компромисса с "Лейцпигом", который вовсе не желает отпускать игрока и готов продать 21-летнего футболиста за сумму не меньше €100 млн. При этом Transfermarkt оценивает Гвардиола в €75 млн.

По итогам чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре Гвардиол вошел в составы символических сборных турнира, составленные авторитетными футбольными и спортивными изданиями.

В сезоне-2022/23 "Манчестер Сити" оформил так называемый требл - подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли сразу три трофея. Они стали победителями АПЛ, завоевали Кубок Англии, а также выиграли футбольную Лигу чемпионов.