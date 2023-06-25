О нас

"Манчестер Сити" договорился об условиях контракта с футболистом сборной Хорватии

"Манчестер Сити" договорился об условиях контракта с футболистом сборной Хорватии Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" договорился об условиях контракта с защитником сборной Хорватии по футболу и немецкого "Лейпцига" Йошко Гвардиолом.
Футбол
25 июня 2023 г. 05:21
Манчестер Сити договорился об условиях контракта с футболистом сборной Хорватии

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" договорился об условиях контракта с защитником сборной Хорватии по футболу и немецкого "Лейпцига" Йошко Гвардиолом.

Как передает Report, об этом сообщает в социальной сети журналист Фабрицио Романо.

По его информации, теперь "горожанам" предстоит достичь компромисса с "Лейцпигом", который вовсе не желает отпускать игрока и готов продать 21-летнего футболиста за сумму не меньше €100 млн. При этом Transfermarkt оценивает Гвардиола в €75 млн.

По итогам чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре Гвардиол вошел в составы символических сборных турнира, составленные авторитетными футбольными и спортивными изданиями.

В сезоне-2022/23 "Манчестер Сити" оформил так называемый требл - подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли сразу три трофея. Они стали победителями АПЛ, завоевали Кубок Англии, а также выиграли футбольную Лигу чемпионов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" xorvatiyalı futbolçu ilə razılığa gəlib

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi