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"Манчестер Сити" будущим летом хочет подписать Тони Крооса

"Манчестер Сити" будущим летом хочет подписать Тони Крооса Английский "Манчестер Сити" заинтересован в подписании полузащитника "Реала" Тони Крооса летом следующего года.
Футбол
15 октября 2023 г. 13:49
Манчестер Сити будущим летом хочет подписать Тони Крооса

Английский "Манчестер Сити" заинтересован в подписании полузащитника "Реала" Тони Крооса летом следующего года.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, переход может состояться на правах свободного агента, поскольку тогда у немца истечет срок действия контракта с мадридским клубом.

Отмечается, что "Манчестер Сити" готов платить Кроосу 15 млн евро за сезон. В переходе Тони заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, под руководством которого футболист уже играл в "Баварии" в сезоне-2013/2014.

Напомним, Кроос выступает за "Реал" с июля 2014 года. В этом сезоне он забил один гол и отдал два ассиста в 11 матчах за клуб во всех турнирах. После девяти туров испанского чемпионата "Реал" лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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