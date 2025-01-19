"Ман Сити" интересуется вратарем сборной Португалии

Английский "Манчестер Сити" изучает вариант с покупкой 25-летнего вратаря сборной Португалии и местного "Порту" Диогу Кошты, в котором "горожане" видят потенциальную замену для 31-летнего голкипера Эдерсона.

Английский "Манчестер Сити" изучает вариант с покупкой 25-летнего вратаря сборной Португалии Диогу Кошты, в котором "горожане" видят потенциальную замену для 31-летнего голкипера Эдерсона.

Как передает Report , об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника издания, между сторонами уже ведутся переговоры. Переход Кошты в стан "горожан" может состояться грядущим летом.

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 13 которых он отыграл "на ноль".

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.