Мамедъяров: Азербайджан нацелен на успех на чемпионате Европы в Батуми

Сборная Азербайджана по шахматам постарается хорошо выступить на чемпионате Европы в Батуми (Грузия), и каждый шахматист приложит для этого все усилия.

Об этом Report сказал один из ведущих игроков азербайджанской сборной Шахрияр Мамедъяров.

Он поделился мнением о соревнованиях, которые пройдут 5 по 15 октября.

"С возрастом становится сложнее соревноваться с молодежью. Азербайджанская сборная после многих лет поедет на чемпионат Европы не в качестве рейтингового фаворита, что удобнее для команды, так как на нас всегда лежала большая нагрузка, и все ждали от нас только чемпионства", - сказал он.

Мамедъяров отметил, что в составе команды есть как молодые, так и опытные гроссмейстеры: "Я в команде уже более 24 лет. Сборная Азербайджана трижды становилась чемпионом Европы. Это отличный результат".