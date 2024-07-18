Мамардашвили попал в десятку самых подорожавших голкиперов по итогам ЕВРО-2024

Вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили попал в число самых подорожавших голкиперов после дебютного выступления национальной сборной на чемпионате Европы-2024.

Вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили попал в число самых подорожавших голкиперов после дебютного выступления национальной сборной на чемпионате Европы-2024.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на данные Transfermark.

Георгий Мамардашвили также входит в десятку самых дорогих вратарей мира. Отмечается, что трансферная стоимость Мамардашвили выросла с 35 до 45 млн евро, что на 5 млн евро больше, чем, например, у итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы или швейцарца Грегора Кобеля.

"Он, несомненно, был лучшим вратарем на чемпионате Европы, продолжая свое активное развитие в течение последних двух лет в "Валенсии". Своей блестящей реакцией и уверенностью в себе он доказал, что на данный момент является одним из лучших вратарей в мире", - сказал эксперт Transfermarkt по Испании Тобиас Блазейо.

По данным Transfermark, всего свою трансферную стоимость по итогам чемпионата Европы увеличили 35 игроков, среди которых Мамардашвили попал в топ-10.

Самую большую прибавку, в 30 млн евро, получил 17-летний форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, который был признан лучшим молодым футболистом ЕВРО-2024 - его рыночная стоимость оценивается в 120 млн евро.