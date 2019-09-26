 Наверх

Малайзия отменила товарищеский матч в Гонконге

Малайзия отменила товарищеский матч в Гонконге

Сборная Малайзии отказалась проводить запланированный ранее товарищеский матч в Гонконге.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, причиной такого решения стали продолжающиеся в регионе акции протеста.

15 октября сборная Гонконга должна была провести товарищеский матч с командой Малайзии на домашней арене. Футбольная ассоциация Малайзии предложила провести матч у себя на родине, но представители Гонконга ответили отказом.

Ранее из-за акций протеста в стране были также отменены несколько спортивных соревнований. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!