Баку. 14 января. REPORT.AZ/ «Малага» объявила имя нового главного тренера команды. Им стал 51-летний специалист Хосе Мануэль Гонсалес Лопес, последним клубом которого был китайский «Бэйцзин Гоань». Контракт с Лопесом рассчитан до конца этого сезона.

Как передает Report, пресс-служба «Малаги» отмечает, что в сезоне-2015/16 Лопес спас от вылета из Примеры «Гранаду», которая под руководством специалиста финишировала на 16-м месте в турнирной таблице.

Напомним, 13 января с поста главного тренера «Малаги» был уволен Мичель Гонсалес. После 19 матчей «анчоусы» (11 очков) занимают предпоследнее место в чемпионате Испании.