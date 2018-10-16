Мальтийский футбольный клуб предложил двухлетний контракт Усэйну Болту

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Мальтийский клуб "Валетта" предложил двухлетний контракт восьмикратному олимпийскому чемпиону по лёгкой атлетике Усэйну Болту.

Как сообщает Report, об этом телеканалу ESPN заявил генеральный директор клуба Гасстон Слимен.

По его словам, в клубе рассчитывают заполучить Болта до матча за Суперкубок Мальты, который состоится 13 декабря.

Отметим, что недавно начавший футбольную карьеру Болт подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс" в начале августа. Соглашение является бессрочным и не гарантирует ямайцу заключения впоследствии профессионального контракта. Болт дебютировал за клуб в конце августа.