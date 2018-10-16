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    Мальтийский футбольный клуб предложил двухлетний контракт Усэйну Болту

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Мальтийский клуб "Валетта" предложил двухлетний контракт восьмикратному олимпийскому чемпиону по лёгкой атлетике Усэйну Болту.

    Как сообщает Report, об этом телеканалу ESPN заявил генеральный директор клуба Гасстон Слимен.

    По его словам, в клубе рассчитывают заполучить Болта до матча за Суперкубок Мальты, который состоится 13 декабря.

    Отметим, что недавно начавший футбольную карьеру Болт подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс" в начале августа. Соглашение является бессрочным и не гарантирует ямайцу заключения впоследствии профессионального контракта. Болт дебютировал за клуб в конце августа.

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