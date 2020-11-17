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Максим Медведев заразился коронавирусом

Максим Медведев заразился коронавирусом Капитан сборной Азербайджана и команды "Карабах" Максим Медведев заразился коронавирусом.
Футбол
17 ноября 2020 г. 20:48
Максим Медведев заразился коронавирусом

Капитан сборной Азербайджана и команды "Карабах" Максим Медведев заразился коронавирусом.

Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественностью и прессе АФФА Фируз Абдулла.

Официальный представитель Ассоциации сообщил, что у 31-летнего защитника 16 ноября поднялась температура: "Сегодня результат анализов оказался положительным. У других игроков и тренеров национальной сборной вируса не обнаружено".

Медведев пропустит сегодняшний матч против Люксембурга в 6-м туре Лиги наций УЕФА.

Матч Люксембург-Азербайджан на стадионе "Джози Бартель" начнется в 23:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Maksim Medvedev koronavirusa yoluxdu

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