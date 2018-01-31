Максим Медведев: Новые футболисты нас очень утомили

Анталья. 31 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана по футболу Максим Медведев провел брифинг после товарищеской встречи в турецкой Анталье против сборной Молдовы, которая завершилась нулевой ничьей.

Как передает командированный в Анталью сотрудник Report, опытный защитник ответил на вопросы...

- Какова разница между предыдущей и нынешней национальной сборной?

- Здесь речь в первую очередь в том, что главный тренером является Гурбан Гурбанов. Те же футболисты и раньше получали приглашение в сборную. Они достаточно известны в чемпионате Азербайджана.Все знают Гурбан муэллима. И он их всех знает.В общем, на поле новшество не было. Мы готовились всего 4 дня. Пытались это продемонстрировать. Иногда получалось. Это первая игра. Если сегодня получилось всего 50 процентов, в следующих играх получится больше. Увеличатся и наши голевые эпизоды.

- Вы проходили тренировочный процесс в стане своих клубов. Чувствовалась ли усталость?

- Усталость есть всегда.В национальную сборную всегда приходим на короткий период. У футболистов получше бывает настроение . Сбор национальной команды пришелся вовремя. 20 дней мы остались в одном отеле. Когда приезжаешь сюда, то происходят некоторые изменения.

Чтобы быть замеченными главным тренером футболисты тренируются с дополнительной мотивацией.И тренировки проходят очень интенсивно. Хотя сегодня и не получались некоторые вещи, ребята боролись.

- И сегодня вы выступили в центре обороны. Это альтернативный вариант? Или же мы часто будем видеть вас на этой позиции?

- Было бы хорошо, если вы задали этот вопрос главному тренеру. Для меня нет разницы. Сыграю на любой позиции в обороне. У меня накоплен небольшой опыт. Знаю как необходимо играть на той или иной позиции. Возможно, в будущем сыграю на позиции центрального защитника. Это будет решением тренера.

-Это была первая игра Гурбан Гурбанова в национальной сборной. Есть некоторые футболисты, которые пришли из других клубов. Что можете сказать об их адаптации к системе? Получается это у них?

- Все футболисты знают игру "Карабаха". Очень просто привыкнуть к этой системе. Главный тренер не требует фантастических вещей от футболистов. Он поручает им играть попроще. Это для того, чтобы они в каждом эпизоде показали на что способны. Бывают ситуации, когда чего-то не хватает и главный тренер может тут помочь. Это его первая игра в сборной. В будущем эти футболисты привыкнут к его системе и лучше будут выступать.

- Понравилась ли вам игра сыгравшего на вашей позиции Аббаса Гусейнова?

- Если не ошибаюсь и для него это была первая игра в сборной. Он немного волновался. Перед игрой я поговорил с ним. Сказал ему не быть зажатым в себе. Он очень талантливый футболист. Мне нравится его игра. Ему нравится бороться. Если в будущем будем выступать за сборную, играть против высококлассных команд, то сможет набрать опыта и его выступления будут получше.

- Можете доверить ему свою футболку?

- Мы играем в разных футболках (смеется). Я буду только рад, тому, что футболисты, привлеченные в сборную, будут выступать лучше нас. Сегодня мы хотим, чтобы в команде была конкуренция и чтобы у главного тренера было много хороших футболистов.

- Насколько опасен сегодня был соперник?

- Мне понравилась игра соперника. Я немного пробежал в игре. Соперник больше пробежал за 90 минут, пытался отбирать мяч. Боролся без устали. Они не дали нам возможности спокойно играть. И у них сделали замены. Нападение, можно сказать, было другим. Новые футболисты нас очень утомили. Мы попытались бороться до конца..

- Как по-вашему, ничья была справедливым результатом?

- Во время игры мы больше владели мячом. Молдова больше надеялась на контратаки. Они проанализировали нашу игру. По их мнению, выгоднее именно так играть против нас. Если они сыграли бы с нами в открытый футбол, то мы были опаснее.

- Кто, по вашему мнению, игрок матча?

- Не могу сказать. Если назову кого-то, другие обидятся. Потому как все боролись.