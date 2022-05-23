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Максим Медведев: Мы доказали, что мы "номер один" в стране

Максим Медведев: Мы доказали, что мы "номер один" в стране "На последней игре с "Нефтчи" мы собрали все силы, чтобы доказать, что мы команда "номер один" в Азербайджане. И у нас это получилось".
Футбол
23 мая 2022 г. 10:47
Максим Медведев: Мы доказали, что мы номер один в стране

"На последней игре с "Нефтчи" мы собрали все силы, чтобы доказать, что мы команда "номер один" в Азербайджане. И у нас это получилось".

Об этом Report заявил капитан "Карабаха" Максим Медведев после последней игры XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана, в которой команда со счетом 4:1 одержала победу над "Нефтчи".

32-летний опытный защитник отметил, что чемпионство досталось не легко: "За сезон мы потратили много сил, боролись на всех фронтах. И в Премьер-лиге, и в Кубке Азербайджана, и в Лиге конференций УЕФА старались поддерживать себя в хорошей форме. Чемпионство мы обеспечили заранее, но хотели показать, что мы все еще "номер один" в стране. Мы хотим сохранить это. В финале Кубка Азербайджана нам предстоит игра против "Зира". Затем мы будет готовится к Лиге чемпионов УЕФА. Верю, что мы и там выступим хорошо".

Медведев заявил, что команда добьется еще больших успехов: "Если сегодня "Карабах" одолевает соперников, пишет историю в Лиге Конференций, значит потенциал у команды велик. Если приумножим его немного, возможно, можем написать еще лучшую историю".

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Версия на азербайджанском языке Maksim Medvedev: "Ölkədə "bir nömrə" olduğumuzu sübut etdik"

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