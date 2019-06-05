​Макрон наградил игроков и тренерский штаб сборной Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил футболистов и тренерский штаб национальной команды страны орденами Почётного легиона за победу на чемпионате мира 2018 года.

Как передает Report, церемония вручения почётных наград состоялась сегодня, 4 июня, в Елисейском дворце в Париже.

Напомним, что сборная Франции выиграла мундиаль, который проходил в 2018 году в России. В финале команда под руководством Дидье Дешама обыграла сборную Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве со счётом 4:2.

Орден Почётного легиона был учреждён Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года. Эта награда является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.