Махмуд Гурбанов представил Азербайджан на опросе "Золотой мяч" в качестве тренера национальной сборной

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В опросе для определения лучшего футболиста 2014 года, организованном ФИФА, Азербайджан в качестве главного тренера представил Махмуд Гурбанов. Об этом Report сообщил глава Департамента АФФА по информации и связям с общественностью Микаил Нариманоглу.

По словам М.Нариманоглу, Гурбанов выполнил эту функцию в качестве временного главного тренера. Он определил имена 3 игроков, претендующих на звание "Золотой мяч", отправив список в высшую футбольную организацию. В то же время Рашад Садигов сделал свой выбор в качестве капитана сборной.

Отметим, что ФИФА 27 октября обнародовала список кандидатов на звание лучшего футболиста. "Золотой мяч" присуждается в результате опроса, проводимого среди главных тренеров и капитанов национальных сборных команд стран-членов организации, а также среди журналистов. Азербайджан в качестве журналиста представляет сотрудник газеты "Futbol dünyası" ("Мир футбола"). Имя победителя будет объявлено 12 января 2015 года.