Майкл Эссьен: Все игроки должны выполнять поручения главного тренера

"Для меня главое, как футболисты должны проявлять себя на поле. В какой бы форме вас ни просили играть, как очень хороший игрок вы должны выполнять это. Главный тренер - "босс" команды и все игроки должны слышать его, выполнять поручения во благо клуба".

Как сообщает Report, об этом в разговоре с goal.com сказал выступающий ныне в клубе "Сабаил" Майкл Эссьен, комментируя игру своего бывшего клуба "Челси" в Премьер-лиге Англии.

Маурицио Сарри после назначения главным тренером "Челси" внес некоторые изменения в структуру команды. Эти изменения были восприняты не однозначно.

Эссьен подчеркнул, что тверд в намерении с уважением относиться к решению главного тренера: "У главного тренера есть свой стиль игры. Он каждый день видит игроков на тренировке, знает их слабые и сильные стороны".

Отметим, что носивший форму "Челси" в 2005 – 2014 годы Майкл Эссьен подписал 16 марта полуторагодичный контракт с "Сабаилом". Он дебютировал в Премьер-лиге Азербайджана в составе "Сабаила" 7 апреля в матче XXIII тура против "Сабаха". Встреча завершилась поражением команды Эссьена - 1:3.