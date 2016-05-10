​Махмуд Гурбанов: Меня прозвали "Профессором" не за красивые глаза - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Интервью агентству Report отмечающего сегодня 43-летие помощника тренера национальной команды Азербайджана Махмуда Гурбанова.

- Первым делом поздравляем Вас с днем рождения. Как Вы обычно отмечаете свои дни рождения?

- Я никогда не отмечал дней рождения. То есть, праздновал этот день в кругу семьи. Не устраивал пышных торжеств. В детстве мы ждали этот день с нетерпением. Сейчас бывает столько дел, что про день рождения не вспоминаешь. И впредь я не намерен отмечать его торжественно. Меня поздравляют родственники, люди из мира футбола, журналисты. Всем выражаю признательность.

- Вы стали заниматься профессиональным футболом с 19-ти лет (1992 года). Чего Вы добились за эти годы?

- Я играл в футбол, был главным тренером. За эти годы многое изменилось. За время игры я добился многого. Сейчас занимаюсь с тренерами. То есть, я по-прежнему в футболе.

- Как футболист Вы 12 раз становились чемпионом страны и 4 раза завоевывали кубок Азербайджана. Как по-вашему, есть ли футболист, способный побить Ваш рекорд?

- Правда, я не знаю, у кого на сегодняшний день какой показатель. Все рекорды обновляются и когда-то мой показатель будет обновлен.

- Вас называют "Профессором". Зачем Вас так прозвали?

- Если я не ошибаюсь, когда я выступал в украинском клубе "Таврия" (2003), наш покойный тренер Анатолий Заяев сказал эти слова после игры с "Металлургом" (Донецк). На следующее утро позвонили журналисты из Баку и я услышал это от них.

- Зачем он Вас так прозвал?

- Меня прозвали так не за красивые глаза. Наверное за игру. Думаю, что в нашем футболе были еще более лучшие игроки. В истории были футболисты намного сильнее меня.

- Вы родились в Гяндже и начали играть в команде "Кяпяз". Впоследствии стали главным тренером этой команды. Сейчас Ваша родная команда получила путевку на Европейскую лигу. Как Вы расцениваете выступление команды?

- Я научился футболу в этом городе. Мне удалось надеть форму любимой команды. Меня не может не радовать то, что сегодня "Кяпяз" завоевал путевку в Евролигу. Думаю, что в Гяндже есть прекрасные шансы для подготовки хороших футболистов. Когда они выйдут в Евролигу, им удастся показать хороший результат.

- В национальной команде вы работали с Берти Фогтс. Сейчас работаете с Робертом Просинечки. Существует ли разница между двумя главными тренерами, не говоря о футболе?

- Этот вопрос мне часто задавали. Говорить об этом сложно. У каждого человека бывают отрицательные черты характера. Поэтому мне не хочется перечислять недостатки какого-либо человека. Это могут растолковать неправильно.

- В этом месяце будет учебно-тренировочный сбор национальной команды. Определился ли состав?

- Нет, состав пока неизвестен. Пока проходят игры чемпионата. Все может быть. Существует предварительный список, однако неизвестно, кого пригласят. Думаю, что главный тренер хочет привлечь нового футболиста. После финала кубка страны футболисты команд "Нефтчи" и "Карабах" сразу же отправятся в Австрию. 26 мая пройдет тренировка в полном составе.