Махир Шукуров: "Тренер ни в чем не виноват"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Защитник сборной Азербайджана Махир Шукуров поделился впечатлениями после поражения от команды Норвегии.

"Игра, по-моему, получилась интересной. Думаю, мы проявили себя неплохо, хотя и не смогли отобрать очки у норвежцев. Теперь постараемся пополнить копилку в следующих матчах. Вообще, сегодня мы больше всего ошибались во время штрафных и угловых. У соперника это сильная сторона, в то время как у нас - наоборот. Нужно работать над этим компонентом, чтобы впредь не допускать подобных оплошностей. Считаю, что тренер ни в чем не виноват. Спасибо болельщикам за поддержку", - сказал футболист.