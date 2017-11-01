Махир Мамедов: Назначение Гурбана Гурбанова главным тренером сборной Азербайджана - самый легкий путь решения вопроса - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с членом Исполнительного Комитета АФФА Махиром Мамедовым:

- Как вы оцениваете выступление "Карабаха" в матче с "Атлетико" в IV туре группового этапа Лиги чемпионов в Испании?

- Что можно сказать? "Карабах" - это наш посланник, представляющий Азербайджан на высоком уровне. Эта команда всегда радует нас. Демонстрирует игру прекрасного, европейского уровня. Очень отрадно, что у нас есть такой клуб.

- "Карабах" заработал 2-ое очко в групповом раунде. После этого результата, на ваш взгляд, азербайджанский клуб может завоевать путевку в 1/16 финала Лиги Европы?

- Точно сказать трудно. Выход из группы зависит от многих факторов. Могу сказать, что "Карабах" и радует и удивляет меня игрой на очень высоком уровне.

- Благодаря каким факторам стало возможным достижение "Карабахом" нынешнего уровня в условиях отсутствия сильной конкуренции в Премьер-лиге Азербайджана?

- Благодаря руководству клуба, главному тренеру и правильной селекции. Это значит многое.

- После таких достижений звучат мнения относительно необходимости назначения Гурбана Гурбанова главным тренером сборной Азербайджана...

- В этих словах, в этой логике есть определенная доля истины. Это самый легкий путь решения вопроса. По-моему, нужно серьезно обдумать этот вопрос.

- Будет ли обсужден другой кандидат на заседании Исполнительного Комитета АФФА 3 ноября?

- Нет, у меня нет информации о другом кандидате.

- В вопросе с Гурбаном Гурбановым трудности вызывает его одновременная работа и в клубе и в сборной. Какой вариант предлагаете вы?

- Еще раз повторяю: Это самое простое решение. По-моему, результаты такого решения должны быть серьезно обдуманы.

- Хотели бы вы, чтобы Гурбан Гурбанов работал и в клубе и в сборной?

- Мое желание или нежелание - это другой вопрос. В мире есть такая практика. Просто нужно серьезно изучить статистику этой практики, ее причины и результаты, необходимо серьезно подумать.

- Как по-вашему, решение в связи с назначением на пост главного тренера сборной Азербайджана может быть принято 3 ноября, или вопрос продлится до конца года?

- Не могу сказать.