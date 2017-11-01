Махир Мамедов: Назначение Гурбана Гурбанова главным тренером сборной Азербайджана - самый легкий путь решения вопроса - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с членом Исполнительного Комитета АФФА Махиром Мамедовым:
- Как вы оцениваете выступление "Карабаха" в матче с "Атлетико" в IV туре группового этапа Лиги чемпионов в Испании?
- Что можно сказать? "Карабах" - это наш посланник, представляющий Азербайджан на высоком уровне. Эта команда всегда радует нас. Демонстрирует игру прекрасного, европейского уровня. Очень отрадно, что у нас есть такой клуб.
- "Карабах" заработал 2-ое очко в групповом раунде. После этого результата, на ваш взгляд, азербайджанский клуб может завоевать путевку в 1/16 финала Лиги Европы?
- Точно сказать трудно. Выход из группы зависит от многих факторов. Могу сказать, что "Карабах" и радует и удивляет меня игрой на очень высоком уровне.
- Благодаря каким факторам стало возможным достижение "Карабахом" нынешнего уровня в условиях отсутствия сильной конкуренции в Премьер-лиге Азербайджана?
- Благодаря руководству клуба, главному тренеру и правильной селекции. Это значит многое.
- После таких достижений звучат мнения относительно необходимости назначения Гурбана Гурбанова главным тренером сборной Азербайджана...
- В этих словах, в этой логике есть определенная доля истины. Это самый легкий путь решения вопроса. По-моему, нужно серьезно обдумать этот вопрос.
- Будет ли обсужден другой кандидат на заседании Исполнительного Комитета АФФА 3 ноября?
- Нет, у меня нет информации о другом кандидате.
- В вопросе с Гурбаном Гурбановым трудности вызывает его одновременная работа и в клубе и в сборной. Какой вариант предлагаете вы?
- Еще раз повторяю: Это самое простое решение. По-моему, результаты такого решения должны быть серьезно обдуманы.
- Хотели бы вы, чтобы Гурбан Гурбанов работал и в клубе и в сборной?
- Мое желание или нежелание - это другой вопрос. В мире есть такая практика. Просто нужно серьезно изучить статистику этой практики, ее причины и результаты, необходимо серьезно подумать.
- Как по-вашему, решение в связи с назначением на пост главного тренера сборной Азербайджана может быть принято 3 ноября, или вопрос продлится до конца года?
- Не могу сказать.
Sport DepartmentАвтор новости
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