Махир Эмрели забил очередной гол за "Легию"

Определился обладатель Суперкубка Польши по футболу.
Как сообщает Report, варшавская "Легия", за которую выступает азербайджанский форвард Махир Эмрели, встретилась с "Ракувом". Эмрели начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте, а на 90+3-й он сравнял счет - 1:1.
Основное время встречи завершилось вничью, после чего команды сразу перешли к серии пенальти. Здесь более удачливыми оказался "Ракув" - 4:3. У варшавцев не забили двое, одним из которых был Эмрели, который попал в перекладину.