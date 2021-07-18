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Махир Эмрели забил очередной гол за "Легию"

Махир Эмрели забил очередной гол за "Легию" Определился обладатель Суперкубка Польши по футболу.
Футбол
18 июля 2021 г. 00:33
Махир Эмрели забил очередной гол за Легию
Махир Эмрели

Определился обладатель Суперкубка Польши по футболу.

Как сообщает Report, варшавская "Легия", за которую выступает азербайджанский форвард Махир Эмрели, встретилась с "Ракувом". Эмрели начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте, а на 90+3-й он сравнял счет - 1:1.

Основное время встречи завершилось вничью, после чего команды сразу перешли к серии пенальти. Здесь более удачливыми оказался "Ракув" - 4:3. У варшавцев не забили двое, одним из которых был Эмрели, который попал в перекладину.

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Версия на азербайджанском языке Mahir Emreli qol vurub penalti qaçırdı, "Legiya" uduzdu

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