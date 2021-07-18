Махир Эмрели забил очередной гол за "Легию"

Определился обладатель Суперкубка Польши по футболу.

Определился обладатель Суперкубка Польши по футболу.

Как сообщает Report, варшавская "Легия", за которую выступает азербайджанский форвард Махир Эмрели, встретилась с "Ракувом". Эмрели начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте, а на 90+3-й он сравнял счет - 1:1.

Основное время встречи завершилось вничью, после чего команды сразу перешли к серии пенальти. Здесь более удачливыми оказался "Ракув" - 4:3. У варшавцев не забили двое, одним из которых был Эмрели, который попал в перекладину.