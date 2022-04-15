О нас
Аудио новости

Махир Эмрели забил очередной гол за хорватское "Динамо"

Махир Эмрели забил очередной гол за хорватское "Динамо" Свой очередной матч игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели провел в хорватском клубе «Динамо» (Загреб).
Футбол
15 апреля 2022 г. 22:05
Махир Эмрели забил очередной гол за хорватское Динамо

Свой очередной матч игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели провел в хорватском клубе "Динамо" (Загреб).

Как сообщает Report, 25-летний нападающий принял участие в домашней игре против "Истры" в рамках 31-го тура.

Эмрели вышел в стартовом составе, на 50-й минуте забил третий гол своей команды, а на 72-й был заменен.

Отметим, что это второй гол азербайджанского форварда за клуб. Первый был забит в предыдущем туре.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Два других гола забил Мислав Оршич на 8-й и 45+1 минуте.

Таким образом, после этой победы "Динамо" укрепило свои позиции, набрав 66 очков. "Истра" с 26 очками находится на девятом месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоMahir Emreli ardıcıl 2-ci qolunu vurub, "Dinamo" qələbə qazanıb

Экслюзивные новости

Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
14 апреля 2022 г. 15:42
Азерсу создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
"Азерсу" создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
14 апреля 2022 г. 15:36
Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше
Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше
14 апреля 2022 г. 15:31
Какие возможности создаст широкий туристический потенциал Суговушана?
Какие возможности создаст широкий туристический потенциал Суговушана?
14 апреля 2022 г. 14:29
ГДП: Правительство одобрило предложения, связанные с водителями мопедов
ФотоГДП: Правительство одобрило предложения, связанные с водителями мопедов
13 апреля 2022 г. 18:46
Проектирование и строительство телебашни в Шуше обойдется в 494 тыс. манатов
Проектирование и строительство телебашни в Шуше обойдется в 494 тыс. манатов
13 апреля 2022 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi