Махир Эмрели забил очередной гол за хорватское "Динамо"

Свой очередной матч игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели провел в хорватском клубе «Динамо» (Загреб).

Свой очередной матч игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели провел в хорватском клубе "Динамо" (Загреб).

Как сообщает Report, 25-летний нападающий принял участие в домашней игре против "Истры" в рамках 31-го тура.

Эмрели вышел в стартовом составе, на 50-й минуте забил третий гол своей команды, а на 72-й был заменен.

Отметим, что это второй гол азербайджанского форварда за клуб. Первый был забит в предыдущем туре.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Два других гола забил Мислав Оршич на 8-й и 45+1 минуте.

Таким образом, после этой победы "Динамо" укрепило свои позиции, набрав 66 очков. "Истра" с 26 очками находится на девятом месте.