Махир Эмрели: Верю, что и мы когда-то выйдем в финальную стадию чемпионата Европы по футболу

Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели в преддверии матча отборочного раунда ЕВРО-2024 против Бельгии ответил на вопросы командированного в Брюссель корреспондента Report.

Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели в преддверии матча отборочного раунда ЕВРО-2024 против Бельгии ответил на вопросы командированного в Брюссель корреспондента Report .

- Прежде всего, хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшнем матче. Чего мы можем добиться в последней игре отбора?

- Мы здесь ради хорошего результата. Надеюсь, что мы сможем добиться этого, как и на встрече со Швецией. Мы постараемся поддерживать дисциплину на поле. Мы должны показать хорошую игру, чтобы все получилось. Конечно, мы знаем, на что способен противник, но нам нечего терять, а у них есть, за что бороться. Они хотят быть лидерами группы. Мы это тоже понимаем.

- Каков настрой в коллективе после матча, в котором вы выиграли у Швеции со счетом 3:0?

- Все хорошо. Наша уверенность в себе возросла. Мы чувствуем, что можем сделать больше. На днях некоторые игроки прошли процесс восстановления, мы тренировались полноценно. Мы уже настроены на матч.

- Можно ли сказать, что погодные условия создадут для вас трудности?

- Конечно, трудности будут. Но это не должно стать отговоркой. Погодные условия одинаковы для обеих команд. Но, конечно, здесь немного холоднее, чем в Баку. Мы должны стремиться сделать лучшее, что в наших силах.

- Можно ли после победы в Баку трехдневной давности добиться еще одного исторического результата в Бельгии?

- Я не думаю, что стоит зацикливаться на таких мыслях. У нас не должно быть мыслей, которые будут на нас давить. Я уже подчеркивал ранее. Нам нечего терять. Мы должны показать хорошую игру.

- Как вы оцениваете квалификацию, не считая встречи с Бельгией?

- Первые два матча были провальными. В остальных встречах мы играли хорошо против всех соперников. В Баку мы создали серьезные трудности для Бельгии. Нам следует отдавать все силы в каждой игре. В таком случае все будет хорошо. Не знаю, что произошло в первых двух матчах, я не смог приехать в сборную из-за травмы. Потому что во всех последующих матчах мы боролись хорошо, и создавали трудности нашим соперникам. Разумеется, в итоге запоминается только результат. Но если говорить об игре, то, думаю, мы выступили хорошо.

- У нас есть шанс сыграть в плей-офф ЕВРО-2024. Все зависит от победы Казахстана. Вы думали об этом?

- Нет. Это дело везения. Нам нужно больше работать, чтобы делать все самостоятельно (не надеясь на результаты других команд - ред.). Надеюсь, что все будет именно так, как вы сказали. Но я ничего об этом не думаю. Мы стараемся уделять все свое внимание собственной игре. Участие в таком турнире на национальном уровне - мечта каждого футболиста. Я надеюсь, что когда-нибудь и мы тоже сможем этого добиться. Это мое личное мнение, у нас лучшая команда за последние годы. Я думаю, что с этим составом можно что-то делать. Но, конечно, мы не играли вместе очень долго. Команда помолодела. Нам нужно больше работать. Мы также должны извлекать уроки из своих ошибок. Со временем мы сможем добиться лучших результатов. В настоящее время мы настроены на матч против Бельгии. Мне сейчас не интересно, как сыграет Казахстан.