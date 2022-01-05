Махир Эмрели признан лучшим легионером года в "Легии"

Футболист сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели признан лучшим легионером года в польском клубе "Легия".

Футболист сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели признан лучшим легионером года в польском клубе "Легия".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, об этом стало известно по итогам опроса, проведенного среди болельщиков.

25-летний нападающий опередил своих товарищей по команде, набрав в результате опроса 42% голосов.

Сербский защитник Филип Младенович занял второе место (39%), а чешский форвард Томаш Пехарт – третье место (19%).

Махир Эмрели является самым результативным футболистом польского клуба "Легия". В текущем сезоне он забил 11 голов. Есть вероятность, что он покинет польский клуб.