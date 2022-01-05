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Махир Эмрели признан лучшим легионером года в "Легии"

Махир Эмрели признан лучшим легионером года в "Легии" Футболист сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели признан лучшим легионером года в польском клубе "Легия".
Футбол
5 января 2022 г. 09:31
Махир Эмрели признан лучшим легионером года в Легии

Футболист сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели признан лучшим легионером года в польском клубе "Легия".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, об этом стало известно по итогам опроса, проведенного среди болельщиков.

25-летний нападающий опередил своих товарищей по команде, набрав в результате опроса 42% голосов.

Сербский защитник Филип Младенович занял второе место (39%), а чешский форвард Томаш Пехарт – третье место (19%).

Махир Эмрели является самым результативным футболистом польского клуба "Легия". В текущем сезоне он забил 11 голов. Есть вероятность, что он покинет польский клуб.

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Версия на азербайджанском языке Mahir Emreli "Legiya"da ilin ən yaxşı legioneri seçilib

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