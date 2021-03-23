Махир Эмрели: На бумаге фаворитом является сборная Португалии

Мы знакомы с соперником, они становились чемпионами Европы. На бумаге фаворитом является сборная Португалии

"Мы знакомы с соперником, они становились чемпионами Европы. На бумаге фаворитом является сборная Португалии".

Как передает Report, об этом заявил игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Португалии.

24-летний нападающий заявил, что говорить о футболистах соперника нет необходимости: "Мы постараемся выполнить поручения главного тренера и выложимся по полной".

Отметим, что матч Португалия-Азербайджан, который состоится 24 марта на стадионе "Ювентус" в Турине, начнется в 23:45 по бакинскому времени.